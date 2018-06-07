Рада отправила в отставку министра финансов Данилюка

И. о. министра финансов будет первая заместитель Данилюка Оксана Маркарова.

Верховная Рада Украины поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении с занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка.

Читайте такжеКто будет управлять Минфином вместо Данилюка: депутат дал прогноз развития событий

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своем выступлении перед голосованием Данилюк отметил, что шел на пост министра, чтобы строить эффективную, современную финансовую систему, а также бороться с коррупцией и разбазариванием государственных средств.

«Сейчас вы будете голосовать по моей отставки. Мне инкриминируют то, что я вынес «сор из избы». Выражение, у которого даже нет соответствия в украинском языке», - сказал Данилюк перед увольнением.

Министр также добавил, что не видит ничего противоправного в написанном международным кредиторам Украины письме.

«Написанное мной письмо очевидно, оно содержит очевидные факты. Более года Государственная фискальная служба имеет полулегитимного и полностью управляемого руководителя, потому реформа этого важнейшего органа не происходит. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов», - заявил он.

Данилюк подчеркнул, что такая ситуация является типичной для всех важных органов в Украине, что, по его словам, дискредитирует нашу страну перед международными партнерами.

«Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковым комплексами, которые будут стоить государству миллиарды», - добавил он.

Отвечая на обвинения в защите интересов международных организаций, Данилюк отметил, что украинцы больше доверяют этим организациям, чем украинским властям, и сотрудничество с ними является единственной альтернативой сотрудничеству с Россией.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поведение министра финансов Данилюка на заседании правительства было недопустимым и эмоциональным, а направленное им письмо послам «Большой семерки» является работой против государства, и у Данилюка было время, чтобы исправить ситуацию.

«Я прошу сегодня вас, как руководитель украинского правительства, поддержать мое представление об отставке министра финансов Украины. Там сильная команда. Мы будем нормально, качественно дальше работать», - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что сожалеет о том, что министр финансов не понял причин его представления об отставке. «Все виноваты, но только не он. Но у этой позиции нет будущего, в том числе и политического», - подчеркнул глава правительства.

И. о. министра финансов будет первая заместитель Данилюка Оксана Маркарова.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка.

В связи с тем, что Данилюк, как он неоднократно заявлял, сам подавать в отставку не собирается, принять решение о его увольнении может Верховная Рада по представлению премьер-министра.

Данилюк, комментируя представление премьер-министра Владимира Гройсмана о своем увольнении в парламент, заявил о попытках втянуть его в «политическую коррупцию», требуя поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов».

Справка УНИАН. Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет.

После Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.