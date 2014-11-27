Евро в российских банках поднялся выше 60 рублей
10:56, 27 ноября 2014Финансы
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Рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада против России.
Наличный евро в России резко подскочил вверх / replika.md
Европейская валюта в российских банках к 11:30 мск подорожала до 60,05 рубля.
Это следует из информации, размещенной РБК.
Наличный доллар к указанному моменту времени поднялся до 48,01 рубля.
Как сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.
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