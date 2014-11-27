Евро в российских банках поднялся выше 60 рублей

Европейская валюта в российских банках к 11:30 мск подорожала до 60,05 рубля.

Это следует из информации, размещенной РБК.

Наличный доллар к указанному моменту времени поднялся до 48,01 рубля.

Как сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

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