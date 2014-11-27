Объем украинского экспорта через офшоры упал в 10 раз – фискальная служба

Объем экспорта украинских товаров через офшорные зоны в январе-сентябре текущего года в денежном эквиваленте упал до 334 млн долл., что составило 0,8% от общего объема экспорта за указанный период и оказалось в 9,7 раза меньше показателя объемов экспорта через офшоры в 2013 году, сообщил журналистам глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

«За аналогичный период 2013 года экспорт товаров через офшоры составлял 3,2 млрд долл.», - отметил Билоус.

По его данным, 98% «офшорного» экспорта прошло через Британские Виргинские острова (173 млн долл.), Сент-Винсент и Гренадины (81 млн долл.), Маршальские острова (31 млн долл.), Сейшельские острова (23 млн долл.), Сент-Китс и Невис (13 млн долл.) и Белиз (9 млн долл.).

«Экспорт через Кипр за 9 месяцев составил 1,2 млрд грн, что в сравнении с аналогичным показателем 2013 года на 352 млн грн, или 42%, меньше», - отметил Билоус.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2014 года Украина как член Секретариата Глобального форума по прозрачности и обмену налоговой информацией получила возможность для осуществления взаимного налогового сотрудничества с рядом стран офшорной юрисдикции. В этот перечень вошли Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Остров Мэн (Великобритания), Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен (Нидерланды), Фарерские острова и Гренландия (Дания), а также Монсеррат и острова Теркс и Кайкос, где конвенция уже действует.