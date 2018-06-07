Госказначейство возместило налогоплательщикам НДС на 40 миллиардов

С начала текущего года остатки невозмещенного налога на добавленную стоимость существенно сократились - почти на 5 миллиардов гривень - и сейчас составляют 10 миллиардов гривень.

Государственная казначейская служба в январе-апреле текущего года возместила крупным налогоплательщикам 39,4 миллиарда гривень НДС, что составляет 72% общего объема возмещения НДС по Украине. Читайте такжеЗа пять месяцев крупные плательщики заплатили беспрецедентную сумму налога на прибыль Об этом сообщила пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков. Согласно сообщению, 15,6 миллиарда гривень получили предприятия агропромышленного комплекса, 14,4 миллиарда гривень - металлургической отрасли. По данным офиса, с начала текущего года остатки невозмещенного налога на добавленную стоимость существенно сократились - почти на 5 миллиардов гривень - и сейчас составляют 10 миллиардов гривень. Как сообщал УНИАН, в апреле налогоплательщикам было возмещено 9,946 миллиарда гривень НДС, что на 1,4% меньше, чем в марте текущего года.

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