Данилюк рассказал, что будет делать после своей отставки

Экс-министр финансов пообещал делать все для того, чтобы продолжалось сотрудничество Украины с МВФ.

Александр Данилюк заявил, что определится, чем будет заниматься после отставки с должности министра финансов Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после принятия решения парламента о его отставке.

«Я определюсь, чем я буду заниматься... Я достаточно активный человек, я полон сил, и я буду двигаться вперед», - сказал он.

По словам Данилюка, он будет делать все для того, чтобы продолжалось сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

«Ну, конечно, какие-то ошибки я уже не смогу исправить, я уже не в правительстве. Но я буду использовать свои отношения, свою репутацию с этой организацией, со Всемирным банком, чтобы все же у нас дальше продолжалось это сотрудничество. Поскольку оно является определяющем для реформ в Украине и для того, чтобы наши финансы были сбалансированы», - отметил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов.

За соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своем выступлении перед голосованием Данилюк отметил, что шел на должность министра с намерением строить эффективную, современную финансовую систему, а также бороться с коррупцией и разбазариванием государственных средств.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поведение министра финансов Данилюка на заседании правительства было недопустимым и эмоциональным, а направленное им письмо послам «Большой семерки» является работой против государства. При этом Гройсман сказал, что сожалеет о том, что министр финансов не понял причин его представления об отставке.

23 мая на заседании правительства Данилюк резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса о назначении своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствовал уже в течение двух лет.

После этого Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на эту должность ему навязывают приближенных к президенту людей.

Гройсман 6 июня направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов.

Данилюк занимал эту должность с апреля 2016 года после назначения Гройсмана премьер-министром вместо Арсения Яценюка.