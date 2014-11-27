Российский рубль резко упал, лишившись последней поддержки

Рубль упал при открытии биржевых торгов четверга в ожидании дальнейшего падения цен на нефть после сегодняшней встречи ОПЕК и без серьезных продаж валюты экспортерами, ушедшими в тень после уплаты НДПИ, сообщает Reuters.

"Рубль продолжает сдавать позиции. Экспортеры при такой динамике курса предпочли взять паузу в продажах, что окончательно лишило национальную валюту поддержки. Кроме того, ситуация на сырьевых площадках также действует против рубля", - сказал Алексей Егоров из Промсвязбанка.

Положение усугубляет низкая ликвидность российского рынка после отмены Центробанком регулярных интервенций, из-за чего к существенным колебаниям курса приводят сравнительно небольшие объемы сделок.

К этому добавляется и фактор праздника в США, Дня благодарения, из-за чего обычно резко сужается ликвидность уже на глобальном уровне. Торги в паре доллар/рубль расчетами "сегодня" в четверг также не проводятся.

Читайте такжеРоссия уже не хочет сокращать добычу нефтиРасчетами "завтра" доллар к 10.20 мск оценивался на Московской бирже в 47,63 рубля, что на полпроцента выше предыдущего закрытия. В начале торгов доллар достиг отметки 47,86 впервые с 7 ноября.

Евро к этому времени вырос на три четверти процента до 59,65 рубля.

Бивалютная корзина набирает 30 копеек и оценивается в 53,04 рубля.

Североморская смесь Brent сегодня упала на четырехлетний минимум $76,28 за баррель в преддверии заседания ОПЕК, текущие котировки вблизи $76,50 и потери с начала дня превышают полтора процента.

Нефть дешевеет за счет ожиданий рынка, что ОПЕК не снизит добычу на сегодняшнем совещании, поскольку накануне несколько стран, в том числе лидер картеля Саудовская Аравия, сообщили, что не будут предлагать подобных мер.