Сотрудничество с МВФ: после закона об антикоррупционном суде нужно договорится о ценах на газ

По словам советника премьер-министра Миклоша, ключевым условием продолжения сотрудничества с МВФ было принятие закона об антикоррупционном суде, однако это не устраняет необходимости урегулирования двух оставшихся условий.

Правительство Украины после принятия Верховной Радой закона об антикоррупционном суде, который должен соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии, должно провести переговоры с Международным валютным фондом о цене на газ для населения и мерах по сокращению дефицита государственного бюджета.

Читайте такжеГлубокий кризис и катастрофическое падение гривни: экономисты спрогнозировали последствия срыва сотрудничества с МВФ

Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Иван Миклош на форуме в Киеве.

«Надо будет вести переговоры, говорить с Международным валютным фондом об этом вопросе (о цене на газ для населения - УНИАН). Еще одна проблема - это дефицит бюджета, который является более высоким, чем предполагалось в законе о бюджете. Нужно будет принимать дополнительные меры по снижению этого дефицита», - сказал он.

Миклош отметил, что ключевым условием продолжения сотрудничества с МВФ было принятие закона об антикоррупционном суде, однако это не устраняет необходимости урегулирования двух оставшихся условий.

«Их позиция была такова: антикоррупционный суд - самое важное, но также остальные две предпосылки (для продолжения сотрудничества - УНИАН) должны быть обеспечены», - подчеркнул советник премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суда.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл. Кроме того, продолжение сотрудничества с Фондом является условием предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, а также позволит правительству привлекать средства частных инвесторов на более выгодных условиях. По словам бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, прекращение сотрудничества с МВФ приведет к необходимости секвестра (урезания) государственного бюджета Украины в 2018 году на 4 млрд долл.

Кроме принятия закона об антикоррупционном суде, Украина для продолжения сотрудничества с МВФ должна привести цены на газ для населения к рыночному уровню и обеспечить снижение дефицита бюджета.