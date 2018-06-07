Сотрудничество с МВФ: после закона об антикоррупционном суде нужно договорится о ценах на газ
Правительство Украины после принятия Верховной Радой закона об антикоррупционном суде, который должен соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии, должно провести переговоры с Международным валютным фондом о цене на газ для населения и мерах по сокращению дефицита государственного бюджета.
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Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Иван Миклош на форуме в Киеве.
«Надо будет вести переговоры, говорить с Международным валютным фондом об этом вопросе (о цене на газ для населения - УНИАН). Еще одна проблема - это дефицит бюджета, который является более высоким, чем предполагалось в законе о бюджете. Нужно будет принимать дополнительные меры по снижению этого дефицита», - сказал он.
Миклош отметил, что ключевым условием продолжения сотрудничества с МВФ было принятие закона об антикоррупционном суде, однако это не устраняет необходимости урегулирования двух оставшихся условий.
«Их позиция была такова: антикоррупционный суд - самое важное, но также остальные две предпосылки (для продолжения сотрудничества - УНИАН) должны быть обеспечены», - подчеркнул советник премьер-министра.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суда.
Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.
Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл. Кроме того, продолжение сотрудничества с Фондом является условием предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, а также позволит правительству привлекать средства частных инвесторов на более выгодных условиях. По словам бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, прекращение сотрудничества с МВФ приведет к необходимости секвестра (урезания) государственного бюджета Украины в 2018 году на 4 млрд долл.
Кроме принятия закона об антикоррупционном суде, Украина для продолжения сотрудничества с МВФ должна привести цены на газ для населения к рыночному уровню и обеспечить снижение дефицита бюджета.