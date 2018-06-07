Два замминистра финансов уйдут в отставку вслед за Данилюком - источник
17:56, 07 июня 2018Финансы
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Чиновники работали в министерстве с мая 2016 года.
Александр Данилюк / REUTERS
Два заместителя министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко приняли решение подать в отставку после принятого в четверг, 7 июня, Верховной Радой решения уволить главу Минфина Александра Данилюка.
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Об этом сообщил УНИАН источник в министерстве.
"Марченко и Буца приняли решение уйти из министерства вслед за Данилюком", - сказал он.
Справка УНИАН. Юрий Буца и Сергей Марченко были назначены заместителями министра в мае 2016 года. Буца курировал вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции, Марченко - вопросы фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.
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