МВФ прокомментировал отставку Данилюка: выразил обеспокоенность

Фонд назвал Данилюка «твердым сторонником реформ».

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность изменением роли Министерства финансов в фискальной политике после отставки главы ведомства Александра Данилюка.

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Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос УНИАН о влиянии отставки министра на дальнейшее сотрудничество Фонда с Украиной.

«Мы не комментируем персоналии и внутренние проблемы с персоналом, позвольте мне прояснить это. Но наши представители выразили обеспокоенность возможным изменением институциональной роли Министерства финансов. Я отделяю это от персоналий, но мы выразили обеспокоенность по поводу институциональной роли. Министерство финансов должно сохранить, с нашей точки зрения, центральную и ключевую роль в фискальной политике. Министр финансов - очевидно, важная фигура в наших консультациях. Министр Данилюк был твердым сторонником реформ», - сказал Райс.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Министр на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет. После этого Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.

Также в СМИ появилась информация, что на заседании было принято постановление, которое переподчиняло Государственную фискальную службу Кабинету министров, а также делающее необязательным согласование с Минфином проектов решений правительства. Постановление так и не было опубликовано, поскольку, по словам Данилюка, нарушало действующее законодательство.