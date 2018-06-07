Фонд гарантирования хочет повысить возмещение по вкладам

По мнению Фонда, это повысит доверие вкладчиков к банкам наряду с расширением гарантий по вкладам, совершенствованием банковского надзора, судебной и правоохранительной систем, повышением финансовой грамотности граждан и ответственности банкиров.

Повышение доверия украинцев к банковской системе возможно за счет повышения гарантированной суммы возмещения по вкладам и расширения гарантий, совершенствования банковского надзора, совершенствования работы судебной и правоохранительной систем, повышения финансовой грамотности и ответственности банкиров.

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Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик в ходе презентации исследования компании InMind о доверии вкладчиков к банкам, проведенного по заказу Фонда при содействии Агентства США по международному развитию USAID.

По его словам, Фонд согласен с тем, что действующая в настоящее время максимальная сумма гарантированного возмещения по вкладам в размере 200 тыс. грн – это мало.

«По нашему мнению - мнению команды Фонда гарантирования вкладов, мы могли бы пойти к 600 тысяч и выше. Это будет иметь экономический смысл для значительного количества людей», – сказал Оленчик.

По его словам, основным сдерживающим фактором для Фонда в этом направлении является задолженность перед Министерством финансов в сумме 60 млрд грн, проценты по которой при погашении долга в срок, а не досрочно, составят 85 млрд грн.

«Имея такое ядро у себя на ногах, финансовое, нам сейчас вообще сложно говорить, но мы декларируем, что пора в 2018-2019 сделать такой шаг. И этот шаг должен быть не символическим, не под выборы, а реальным», - добавил Оленчик.

Он отметил, что Фонд рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны Минфина, Национального банка и международных партнеров.

Согласно представленной презентации Фонда, установленная на сегодня сумма гарантированного возмещения в 200 тыс. грн покрывает 39,4% вкладов в банках, в то время как повышение этой суммы до 800 тыс. грн покроет 71,3% вкладов.

Также Оленчик сообщил, что в управлении Фонда находятся активы обанкротившихся банков на 508,1 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 89,7 млрд грн.

При этом, как отметил представитель Фонда, требования кредиторов этих банков составляют 266,6 млрд грн, в том числе требования кредиторов четвертой очереди (вклады на сумму свыше гарантированной суммы 200 тысяч) – 37,5 млрд грн.

Также Оленчик сообщил, что Фонд уже подал в правоохранительные органы 4936 заявлений с претензиями относительно обанкротившихся банков на 430 млрд грн, в том числе - 401 заявление на 182 млрд грн – относительно владельцев существенного участия в этих банках.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию компании InMind, проведенному по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц при содействии Агентства США по международному развитию USAID, 53% украинцев в 2017 году высказали недоверие к банкам, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 19%.