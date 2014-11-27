АМКУ признал, что госбанки не смогут обеспечить качественную выплату зарплат бюджетникам

Антимонопольный комитет Украины обратился к правительству с требованием обеспечить соблюдение действующего законодательства о защите экономической конкуренции на рынке банковского обслуживания госпредприятий и их сотрудников. Как говорится в письме, подписанном государственным уполномоченным Комитета Сергеем Шершуном, ряд действий правительства, направленных на принудительный перевод бюджетников в государственные банки, не только противоречат Закону, но и могут создать препятствия для свободного доступа людей к личным средствам.

По результатам расследования Антимонопольного комитета, принятые Кабинетом министров Украины протокольные решения о переводе госпредприятий и их сотрудников на обслуживание из коммерческих в государственные банки были приняты не в силу объективных причин, а на основе ходатайства руководства “Ощадбанка”.

При этом, по данным Антимонопольного комитета, всем государственным банкам принадлежит только 8% от действующих на украинском рынке банкоматов, в то время как снятие наличных в банкоматной сети является доминирующей (более 90%) банковской операцией среди владельцев зарплатных карт. Таким образом, в случае перевода бюджетников на получение зарплаты по картам государственных банков, сотрудники госпредприятий и бюджетных организаций будут вынуждены пользоваться услугами снятия наличных по иным тарифам, чем в госбанках.

Также АМКУ напоминает, что сегодня в Украине законное право обслуживать сотрудников государственных и бюджетных организаций имеют 60 отечественных банков, в том числе и три государственных банка.