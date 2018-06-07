Валюта завтра подорожает: курсы гривни от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 8 июня: 100 USD – 2617.1679 грн; 100 EUR – 3097.6799 грн; 10 RUR – 4.2340 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2617.1679 (7 июня – 2616.2366)

100 EUR – 3097.6799 (7 июня – 3078.0024)

10 RUR – 4.2340 (7 июня – 4.2193)

В четверг, 7 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,16 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,78 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1717 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 440 сделок на сумму 264,24 млн долл.