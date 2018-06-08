Аргентина и МВФ договорились о кредите на $50 миллиардов

Эти средства выделяются на срок в три года.

Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в четверг о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.

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Эти средства выделяются на срок в три года, передает Прайм.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.

Как отметил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр экономики Аргентины Николас Духовне, условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году — 13%, а в 2021 году — 9%.

"Мы уверены, что (экономика) Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше (прогнозируемого), и будет немного больше инфляции", — заявил Духовне.

США приветствуют соглашение Аргентины с Международным валютным фондом о кредитах на 50 миллиардов долларов, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы считаем, что финансово-экономическая политика Аргентины, в том числе меры по укреплению роста и защиты уязвимых слоев населения, обеспечат твердую поддержку международного сообщества", — говорится в заявлении Мнучина.

По его словам, экономические реформы, на которые согласилась Аргентина, стимулируют экономический рост, и США это поддерживают.