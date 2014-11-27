Украинские предприятия задолжали бюджету более 34 млрд гривень налогов
ГФС прогнозирует, что недобор по налоговым платежам по итогам года составит 16,5 млрд грн
Общая сумма налогового долга украинских предприятий перед сводным бюджетом за 10 месяцев текущего года выросла до 34,1 млрд грн, из которых 11,4 млрд грн – долги предыдущих периодов, а 22,7 млрд грн – долг, сформированный за 2014 год, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
При этом в структуре сформированного за 2014 год долга 8,3 млрд грн составляет задолженность по выплате обязательств.
В общей структуре долгов – прошлых периодов и текущего года – 41% составляют так называемые безактивные (невозвратные) долги (14,8 млрд грн), 25,8% составляют долги предприятий, банкротство которых рассматривается в суде (8,8 млрд грн), 24% составляют долги физлиц и реального сектора экономики (8,3 млрд грн).
«Возможная сумма возврата долга составляет 5,21 млрд грн», - подчеркнули в Фискальной службе.
Читайте такжеДефицит платежного баланса Украины за месяц вырос почти вдвоеКак сообщал УНИАН, по информации ГФС, доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-октябрь 2014 года составили 344,1 млрд грн, что на 3,7 млрд грн (1,1%) больше аналогичного периода прошлого года. При этом доходы государственного бюджета за 10 месяцев 2014 года составили 272,1 млрд грн, что на 6,7 млрд грн (3%) больше аналогичного периода прошлого года.
В разрезе основных платежей, по информации ГФС, прирост обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (рост объема платежей составил 46,3%), по НДС (15,5%), по сборам за пользование недрами (23,8%), по акцизам (3,9%), по ренте за транзит газа (119,7%) и экспортным пошлинам (119,6%).
В то же время, ГФС прогнозирует, что недобор по налоговым платежам по итогам года составит 16,5 млрд грн.