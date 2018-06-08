МВФ оценит принятый Радой закон об антикоррупционном суде

Фонд хочет убедиться, что закон обеспечивает создание заслуживающего доверия антикоррупционного суда, который «отвечает ожиданиям украинцев».

Международный валютный фонд оценит принятый Верховной Радой закон о создании антикоррупционного суда на предмет определения решающей роли панели международных экспертов в процессе отбора судей.

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Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос УНИАН о перспективах сотрудничества с Украиной после принятия закона.

«По поводу принятия парламентом закона об антикоррупционном суде… Мы должны оценить этот закон в том виде, в котором он был принят, посмотреть на него. И то, что мы хотим увидеть - что закон обеспечивает создание независимого и заслуживающего доверия антикоррупционного суда, который отвечает ожиданиям украинцев. В этом отношении процесс отбора судей, которые будут работать в этом суде, является критичным. Важно, чтобы панель международных экспертов по поддержке этого процесса имела решающую роль в проверке кандидатов на должности судей на предмет наличия необходимой квалификации. В процессе оценки принятого закона мы будем смотреть на это как на приоритетный элемент», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл. Кроме того, продолжение сотрудничества с Фондом является условием предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, а также позволит правительству привлекать средства частных инвесторов на более выгодных условиях. По словам экс-министра финансов Украины Александра Данилюка, прекращение сотрудничества с МВФ приведет к необходимости секвестра (урезания) государственного бюджета Украины в 2018 году на 4 млрд долл.

Кроме принятия закона об антикоррупционном суде, Украина для продолжения сотрудничества с МВФ должна привести цены на газ для населения к рыночному уровню и обеспечить снижение дефицита бюджета.