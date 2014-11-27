НБУ сегодня продавал банкам доллары по 14,96 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 27 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 14,9567 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 5 млн долл., средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 14,9567 грн за 1 доллар США», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДоллар по официальному курсу уже стоит меньше 15 гривеньПо информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 29,5 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) - 14,9525 грн за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 26 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 14,9754 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.