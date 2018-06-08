Увольнение Данилюка только усилило финблок правительства - Гройсман

Гройсман сегодня представил команде министерства и.о. министра финансов Оксану Маркарову.

Принятое Верховной Радой Украины 7 июня решение об увольнении министра финансов Александра Данилюка не ослабило команду правительства в финансовом блоке, а наоборот - усилило ее.

Читайте такжеМВФ прокомментировал отставку Данилюка: выразил обеспокоенность

Об этом, выступая перед депутатами в ходе Часа правительства в Верховной Раде, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вчерашнее решение об увольнении министра финансов ни в коем случае не ослабило команду правительства, а наоборот - усилило команду правительства в финансовом блоке", - сказал он.

Гройсман поблагодарил депутатов за поддержку в вопросе увольнения Данилюка и сообщил, что сегодня представил команде министерства и.о. министра Оксану Маркарову.

"Сегодня я представил исполняющего обязанности министра финансов Оксану Серегеевну Маркарову, которая является первым заместителем, она является очень компетентным профессионалом, понимает госфинансы, является серьёзным реформатором, я дал ей полную поддержку комплектации команды Министерства финансов и уверен, что скорость изменений будет быстрой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Министр на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет. После этого Данилюк обратился с письмом к послам "Большой семерки", утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.

Также в СМИ появилась информация, что на заседании было принято постановление, которое переподчиняло Государственную фискальную службу Кабинету министров, а также делающее необязательным согласование с Минфином проектов решений правительства. Постановление так и не было опубликовано, поскольку, по словам Данилюка, нарушало действующее законодательство.