Нацбанк назвал купюры, которые подделывают чаще всего

Наиболее часто подделываемыми купюрами в 2017 году были 500 грн и 100 долл.

Наиболее часто подделываемыми купюрами по итогам 2017 года были банкноты номиналом 500 грн и 100 долл.

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Об этом говорится в годовом отчете Национального банка за 2017 год.

По данным НБУ, в течение 2017 года было изъято из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн грн, из общего количества изъятых банкнот 61% были номиналом 500 грн образца 2006 года. Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (77,6% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов США составил 94% от общего количества изъятых поддельных банкнот долларов США.

Как сообщал УНИАН, общее количество поддельных банкнот гривни в 2016 году находилось практически на уровне 2015 года – 2,8 подделок на 1 млн настоящих купюр – при этом количество фальшивых купюр номиналом 500 грн выросло. В целом среди поддельных банкнот национальной валюты в 2016 году преобладали номиналы 500 грн, 50 грн, 100 грн и 200 грн.