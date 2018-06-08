Новый руководитель Минфина рассчитывает на углубление сотрудничества с МВФ

Своими приоритетами на новом посту Маркарова назвала повышение бюджетной эффективности, макроэкономическую стабильность и поддержку экономического роста.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом.

«Если говорить о Международном валютном фонде, который чрезвычайно сильно поддержал нас после кризиса, и программа расширенного финансирования действительно дала нам возможность вместе с поддержкой международных партнеров провести важные реформы, я очень надеюсь на углубление этого сотрудничества», - сказала Маркарова в эфире одного из телеканалов.

Своим первым приоритетом на новом посту Маркарова назвала повышение бюджетной эффективности посредством внедрения среднесрочного бюджетного планирования и проведения ревизии бюджетных расходов.

Вторым приоритетом она назвала макроэкономическую стабильность и снижение фискальных рисков, что предполагает углубление отношений с международными партнерами.

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Третьим приоритетом Маркарова считает поддержку экономического роста за счет реформирования налоговой службы и таможни, создания Службы финансовых расследований, снижения давление на бизнес, широкого обсуждения налогового законодательства и завершения реформы государственных банков.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Причиной отставки стал конфликт министра с премьером, который на минувшей неделе вышел в публичную плоскость.

Данилюк занимал пост министра финансов с апреля 2016 года после назначения Владимира Гройсмана премьер-министром вместо Арсения Яценюка.

Кабинет министров возложил исполнение обязанностей главы Министерства финансов на Оксану Маркарову, которая с марта 2015 года занимала пост заместителя министра, а с апреля 2016 года – первого заместителя министра финансов.