Рост соцстандартов: в Украине с 1 июля пересчитают пенсии

Следующий перерасчет пенсий будет проведен в декабре этого года.

Пенсионный фонд Украины с 1 июля осуществит перерасчет пенсий в связи с ростом социальных стандартов и изменения максимальной пенсии, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

В сообщении отмечается, что следующий перерасчет пенсий будет проведен в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о государственном бюджете прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривни, с 1 июля - 1841 гривня, с 1 декабря - 1921 гривня.