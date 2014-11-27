"Дочка" банка "Россия", попавшего под санкции, прекращает работу с картами

Собинбанк, подпавший под санкции США, с 1 декабря останавливает выпуск и перевыпуск карт, говорится в официальном сообщении кредитной организации, сообщает ТАСС

При этом банк будет продолжать обслуживать карты до планового срока их перевыпуска, указанного на самой карте.

C 1 августа ЕС ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Газромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Ранее санкции против российских банков ввели США, Канада и Австралия.

"Сейчас у нас приказ не перевыпускать карты. В нашем филиале программа не дает выпускать карты", - пояснила сотрудница колл-центра Собинбанка.

Читайте такжеРоссийский ВТБ, попавший под санкции, попросил у государства более $5 млрдВ конце марта Собинбанк наряду со своей материнской компанией - АБ "Россия" бизнесмена Юрия Ковальчука - попал в санкционный список США. Это вынудило международные платежные системы Visa и MasterCard остановить обслуживание карт этих банков. В результате клиенты банков не могли расплатиться картой в магазинах, а также провести международные транзакции.

Другие российские банки для защиты от риска отключения сервисов Visa и MasterCard приняли другое решение и начали сотрудничество с китайской UnionPay и японской JCB.

Собинбанк является 100-процентной "дочкой" банка "Россия", входит в топ-100 среди российских кредитных организаций по размеру активов. Кредитный портфель на 1 марта 2014 года составлял 32,7 млрд рублей, обязательства перед физлицами - 19,6 млрд рублей.