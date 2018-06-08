"Банковский кризис": 90 тысяч самых богатых украинцев держат на депозитах более 160 миллиардов

При этом депозиты на сумму свыше 500 тысяч гривень в Украине имеют 89,8 тысячи украинцев.

Почти 90 тысяч украинцев хранят на депозитах в банках суммарно 161,833 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда Андрея Оленчика.

По данным Фонда, депозиты на сумму более 500 тысяч гривень в Украине имеют 89,8 тысячи украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Но общая сумма их сбережений составляла 161,8 миллиарда гривень (39,86% по сумме от всех вкладов) или в среднем 1,8 миллиона гривень на человека.

Крупнейшей категорией вкладчиков, те у кого депозиты от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона клиентов, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд гривень против 161,8 миллиарда гривень.

Массовой категорией также есть клиенты, у которых на счетах до 10 гривен (в среднем по 1,5 гривень). Таких клиентов 16,1 миллиона. Отмечается, что вклады до 10 гривен не гарантируются Фондом.

От 100 тысяч до 200 тысяч гривен на депозитах находятся в 476 тысяч украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 миллиардов гривень.

От 200 тысяч до 500 тысяч гривен в банках держат 268,5 тысячи граждан - на общую сумму 75 миллиардов гривен.

Всего в Украине насчитывается 40,3 миллиона клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 миллиарда гривен.