Рост цен в Украине замедлился до 11,7%: подорожали яйца, мясо и алкоголь

К предыдущему месяцу зафиксирован нулевой рост цен.

Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в аналогичном измерении в апреле.

Читайте такжеСколько стоит сварить борщ: в Украине из-за засухи подорожали молодые овощи (видео)

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Украине выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – в 2 раза, содержание домов и придомовых территорий – на 37,2%, мясо и мясопродукты – 22,3%, автодорожный пассажирский транспорт – 20%, алкогольные напитки и табачные изделия – 19,4%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на сахар – на 19,9%.

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в мае составила 9,3% в годовом выражении, 0,2% - к предыдущему месяцу, 3,5% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на 10%.