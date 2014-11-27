Крупнейшие украинские банки прекращают работу в зоне АТО

В частности, в четверг входящий в группу крупнейших «Райффайзен Банк Аваль» сообщил о ликвидации Луганской областной дирекции банка в связи с невозможностью продолжения банковской деятельности.

«Прекращаются полномочия всех органов управления дирекции… Работники дирекции не имеют полномочий совершать действия по осуществлению банковских операций и предоставлению банковских услуг, на принятие других решений по банковской деятельности от имени банка, а также не имеют права удовлетворять требования третьих лиц, распоряжаться имуществом банка и осуществлять расчеты с вкладчиками, кредиторами, работниками банка и другими третьими лицами», - говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте такжеНацбанк приказал отключить банкоматы в зоне АТО

Также сообщается, что банк утвердил план мероприятий по закрытию дирекции, и в рамках этого плана все действия по закрытию должны быть завершены до 31 мая 2015 года.

Напомним, государственный «Ощадбанк» принял решение до 1 декабря перенести свое Донецкое областное управление в г. Краматорск, Луганское областное управление – в г. Северодонецк, на основании решения правительства от 7 ноября о временном порядке финансирования бюджетных учреждений на территории областей и решения Совета национальной безопасности и обороны. Банк предложил клиентам узнавать оперативную информацию о доступных работающих отделениях в контакт-центре или на своем сайте.

В конце октября по решению акционеров входящий в группу крупнейших «Первый украинский международный банк» сменил адрес регистрации с Донецкого на Киевский. Согласно изменениям в устав, новый адрес регистрации банка - ул. Андреевская, 4 в г. Киеве, в то время как ранее банк был зарегистрирован в Донецке по ул. Университетской, 2а. Банк официально уведомил об изменении местонахождения клиентов и контрагентов, и заверил, что смена адреса регистрации не повлияет на ежедневную работу отделений и банкоматов банка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом предложил Национальному банку в месячный срок прекратить обслуживание банками счетов субъектов хозяйствования и населения в зоне АТО, а также обязал Кабмин в двухнедельный срок свернуть работу госпредприятий, учреждений и организаций в зоне АТО, обеспечив эвакуацию или перевод работников, вывоз имущества и документации.

Украина с апреля этого года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, активизировавшихся на фоне демократических преобразований в стране.

К территориям, не подконтрольным украинским властям, по решению правительства от 7 ноября, относятся такие крупные города региона, как Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.

Национальный банк Украины обязал банки Украины полностью приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, с 7 августа. Как впоследствии сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, работать в зоне АТО было разрешено только государственному «Ощадбанку» по ограниченному спектру операций.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, в настоящее время правительство пересматривает свою политику по отношению к Донецкой и Луганской областям, включая возможность создания свободной экономической зоны в регионе.