Данилюкгейт: зачем министр спровоцировал свою отставку

После триумфального принятия закона об антикоррупционном суде, который должен наконец-то сдвинуть с мертвой точки отношения Украины с Международным валютным фондом, Верховная Рада легким движением руки обезглавила ключевое финансовое министерство. Депутаты поддержали представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности после двух лет его работы на посту. Глава правительства и парламентарии так спешили, что не озаботились обсуждением и назначением преемника, таким образом, руководителем Минфина стала первый замминистра Оксана Маркарова.

Гройсман назвал причиной своего решения «недопустимое и эмоциональное» поведение министра на заседании правительства, когда тот обиделся на очередное игнорирование просьбы назначить своим заместителем давнего соратника Яну Бугримову, второй год занимающую пост советника. После Данилюк якобы извинился, но не исправился, направив обиженное письмо послам «Большой семерки».

В своем письме министр утверждает, что президент пытался навязать ему человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина – сначала это был экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, позже заместитель руководителя секретариата парламентского Комитета по налоговой и таможенной политике Светлана Воробей.

«Я настаивал на назначении Яны более двух лет – с первых дней работы в министерстве. Президент решительно проталкивал лоббируемых Кононенко/Южаниной людей: настаивал на Уманском, позже – на Воробей, угрожая блокировать моих кандидатов в случае моего несогласия», – говорится в письме.

Реакция премьера на действия министра последовала молниеносно. Сначала Гройсман потребовал от Данилюка публично дезавуировать письмо, а когда тот этого не сделал – подал в Раду представление об его отставке.

Одновременно премьер обвинил министра в работе против интересов государства и рядовых украинцев и выразил сожаление, что Данилюк зачастую любил «переводить стрелки». «Все виноваты, но только не он. Но у этой позиции нет будущего, в том числе и политического», - подчеркнул Гройсман.

Также он заверил, что это решение не ослабит позиции Минфина, а, наоборот, значительно усилит. «Там сильная команда. Мы будем нормально, качественно дальше работать», - заверил глава правительства.

Между тем, сразу после решения парламента об отставке Данилюка появилась информация о намерениях уйти следом за министром его заместителей Юрия Буцы и Сергея Марченко, курирующих долговую и бюджетную политику, соответственно. Скорее всего, уйдет и Яна Бугримова, которая так и не стала заместителем министра финансов. И, вероятно, давний соратник Данилюка Евгений Капинус, занимающий пост госсекретаря Минфина. Так что перспективы дальнейшей нормальной работы министерства пока под вопросом.

С одной стороны, можно понять министра, который упорно не хотел видеть в своей команде навязанных «сверху» замов. Получая ответственность, хотелось бы иметь в подчинении людей, которым доверяешь. С другой стороны, такой способ решения кадровых вопросов поставил под угрозу отношения нашей страны с международными партнерами накануне важного решения о продолжении сотрудничества с МВФ и открытия новой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза.

И на самом деле, решение о смене министра финансов назрело уже давно, а возникший конфликт стал всего лишь удобным поводом для его реализации.

На крючке

Накануне отставки министр финансов буквально за неделю рассказал все, о чем молчал два года. И о критической зависимости Украины от МВФ, и низкой инвестиционной привлекательности страны, и необходимости урезать госбюджет на 4 миллиарда долларов при срыве программы с Фондом. И об отсутствии возможности для повышения минимальной заработной платы, на чем так настаивают популисты в преддверии выборов.

Такая резкая смена позиции после стольких лет молчания вызвала удивление даже у журналистов. «У меня впечатление, что я разговариваю с представителем оппозиционного правительства какого-то теневого Кабинета министров, а не с министром финансов», - прямо в лоб во время интервью заявил Данилюку на радио «Новое время» журналист Валерий Калныш.

В последний момент министр разошелся и усилил свою риторику словами «коррупция», «конфликт интересов», «гречка» и «я страной не торгую». «В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». В переводе на человеческий язык это раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе - «гречка»», - заявил Данилюк за день до голосования в Раде, отмечая, что не будет соучастником этого процесса.

Впрочем, признаки трений министра с властной верхушкой появились сразу после назначения. В апреле 2016 года, в ответ на обвинения депутатов в сокрытии капиталов в офшорах, Данилюк поначалу отрицал занятие предпринимательской деятельностью с 2010 года, а после – все-таки внес изменения в свою декларацию.

«Согласно полученной информации, я до сих пор остался формально директором в трех компаниях – две компании на Кипре и одна на Каймановых островах. Они входили в группу компаний, где я руководил как один из директоров – то есть как наемный менеджер, действовавший в интересах инвесторов. Я дал инструкции по выводу меня из руководящих должностей - и мои бывшие партнеры вместе с юристами завершают соответствующие процедуры», - пояснил тогда Данилюк.

Чуть больше года спустя – в июле 2017 года – ГФС начала налоговую проверку документов министра по решению Печерского районного суда с подачи Генпрокуратуры на предмет возможного уклонения от уплаты налогов в период работы в Великобритании в 1998-2016 году. Доказательств уплаты налогов министр не представил, но как пояснил его адвокат Виталий Наум, это невозможно по причине завершения срока хранения документов, и такое подтверждение должна официально запрашивать ГФС в налоговых органах Великобритании.

Кроме налоговой проверки, в ноябре прошлого года Генпрокуратура начала проверку возможной причастности Данилюка в течение 2010-2014 годов к деятельности преступной организации под руководством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, действия которой привели к более 18 млрд грн убытков для государства.

Как следует из решения Шевченковского районного суда Киева в соответствующем уголовном производстве, в 2010 году был создан Координационный центр по внедрению экономических реформ, и по стечению обстоятельств советником Януковича в то время был Данилюк, который и возглавлял этот центр.

По словам адвоката министра, это уголовное производство, также, как и налоговая проверка, политически мотивированы и не имеют под собой юридических оснований. Но в любом случае, эти факты говорят о зарождении конфликта во властной верхушке с участием Данилюка еще год назад.

Незаслуженно обиженный или вовремя сбежавший

В своем выступлении перед голосованием за его увольнение Данилюк отметил, что шел на пост министра, чтобы строить эффективную, современную финансовую систему, а также бороться с коррупцией и разбазариванием государственных средств. «Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковым комплексами, которые будут стоить государству миллиарды», - посоветовал министр депутатам.

Уже после отставки Данилюк еще раз «проехался» по депутатскому корпусу, заявив журналистам о купле-продаже голосов в парламенте. «К сожалению, практика такова: фиксировать какие-то голоса из-за того, что ты выделяешь деньги из бюджета и получаешь голоса. Это неправильно, это коррумпирует всю политическую систему страны», - сказал он, подчеркивая, что финансовая система должна быть независимой от избирательного процесса.

Комментируя конфликт с премьером, Данилюк заявил, что ему «пришлось идти в публичную плоскость», поскольку инициативы министерства часто «заговаривались» и «тормозились», а любое движение вперед сталкивалось с предупреждениями о невозможности затронуть «чьи-то интересы».

С позиции министра все выглядит так, что после двух лет прилежной службы на благо государству, его незаслуженно обидели. Но с позиции общества эти два года больше запомнились чередой громких обещаний, серьезных намерений и постоянных конфликтов со всеми – фискальной службой, прокуратурой, депутатами и даже породившей его как чиновника администрацией президента.

Данилюк – образованный, харизматичный человек, и у Минфина под его руководством есть определенные заслуги. К примеру, внедрение автоматического возмещения НДС и размещение Украиной евробондов на 3 млрд долл., что стало сделкой года в регионе по версии издания Global Capital.

Но как говорится, хороший человек – не профессия, и у Минфина хватает «хвостов». В Украине так и не появилась Служба финансовых расследований, так и не проведена реформа Государственной фискальной службы, до сих пор не узаконено среднесрочное бюджетное планирование, не имплементированы стандарты противодействия уклонению от уплаты налогов BEPS.

Разумеется, министр не мог предпринять эти шаги единолично без поддержки парламента. Но в том, что этой поддержки не было, есть и его вина.

«Мое личное впечатление, что Александр пытается дистанцироваться от того, что будет происходить в Украине дальше. Возможно, у него есть сомнения относительно сотрудничества с МВФ. Может, столкнулся с серьезной угрозой отката реформ, которые он курировал», - сказал в комментарии УНИАН исполнительный директор Case Ukraine Дмитрий Боярчук.

По мнению эксперта, если бы у министра финансов была возможность и далее продуктивно работать в команде Гройсмана, он бы не шел на открытый конфликт. Но о реальной причине демарша Данилюка можно только догадываться.

Кабмин исполняющих обязанности

Спустя пару часов после отставки министра финансов, Кабинет министров обнародовал постановление о назначении исполняющей обязанности главы Минфина Оксаны Маркаровой. Новый руководитель Минфина – свой человек в министерстве. С марта 2015 года она занимала пост заместителя министра, а с апреля 2016 года – первого заместителя министра финансов.

На следующий день Маркарова заявила в эфире одного из телеканалов, что рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с МВФ. «Если говорить о Международном валютном фонде, который чрезвычайно сильно поддержал нас после кризиса, и программа расширенного финансирования действительно дала нам возможность вместе с поддержкой международных партнеров провести важные реформы, я очень надеюсь на углубление этого сотрудничества», - сказала она.

Своими главными приоритетами на новом посту Маркарова назвала повышение бюджетной эффективности посредством внедрения среднесрочного бюджетного планирования и проведения ревизии бюджетных расходов, а также макроэкономическую стабильность и снижение фискальных рисков, что предполагает углубление отношений с международными партнерами.

Кроме того, новая глава Минфина намерена оказывать всяческую поддержку экономическому росту за счет реформирования налоговой и таможни, создания Службы финансовых расследований, снижения давление на бизнес, широкого обсуждения налогового законодательства и завершения реформы государственных банков. В общем, ничего нового.

Скорее всего, полноценного назначения министра финансов в ближайшее время не будет. И Маркарова пополнит ряды «исполняющих обязанности», наряду с руководителями ряда министерств, ведомств и государственных компаний, до предстоящих в следующем году парламентских выборов и формирования нового правительства.

Беспокойные партнеры

Накануне отставки министра финансов глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что этот шаг не будет иметь решающего значения для сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, однако в целом не является хорошим сигналом.

«Нужно, чтобы этот конфликт не продолжался и был решен в парламенте, и чтобы Министерство финансов работало. Это может иметь определенное влияние на сотрудничество с МВФ, но не будет иметь решающего значения. Это нехороший сигнал, когда министр уходит», - сказал он.

Негативную реакцию внешних партнеров предсказывал и народный депутат Украины Павел Ризаненко, входящий в состав парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«Наши иностранные партнеры, однозначно, не очень позитивно к этому отнесутся, так как министр финансов вместе с главой Национального банка, премьер-министром и президентом являются контактными лицами по нашим переговорам», - сказал депутат, отмечая, что Данилюк пользуется доверием у партнеров, что подтверждает история взаимоотношений с ними.

Подтверждая опасения чиновников, глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, который как раз совпал с днем отставки министра, выразил обеспокоенность этим фактом, с оговоркой, что Фонд не комментирует персоналии и внутренние проблемы с персоналом.

«Наши представители выразили обеспокоенность возможным изменением институциональной роли Министерства финансов. Я отделяю это от персоналий, но мы выразили обеспокоенность по поводу институциональной роли. Министерство финансов должно сохранить, с нашей точки зрения, центральную и ключевую роль в фискальной политике. Министр финансов - очевидно, важная фигура в наших консультациях. Министр Данилюк был твердым сторонником реформ», - сказал Райс.

Насколько важным переговорщиком был Данилюк и сможет ли Министерство финансов далее полноценно работать, станет понятно уже в ближайшее время, так как приближаются очередные переговоры Украины с МВФ относительно следующего транша и процесс формирования бюджета на следующий год.

Что бы ни говорил Данилюк о патриотизме и приверженности реформам, очевидно, что он сам спровоцировал свое увольнение. Реакция нормального, уважающего себя руководителя на демарш подчиненного с привлечением общественности и международных партнеров просто не могла быть другой.

Слушая эмоциональную речь министра в парламенте накануне голосования об отставке, общество также, как и премьер, задавалась вопросом: почему он молчал эти два года? Где был этот эмоциональный напор и громкие заявления? Может быть, в свое время эти эмоции пригодились бы, чтобы убедить парламент принимать нужные решения?..

…Потому что в прощальной речи все это смахивало на банальный самопиар, блеф и неудачную попытку сохранить лицо. ​

Ольга Гордиенко