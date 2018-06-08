Курс валют на понедельник: НБУ укрепил гривню к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 11 июня: 100 USD – 2613,6416 гривни; 100 EUR – 3072,0743 гривни; 10 RUR – 4,1706 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2613,6416 (8 июня – 2617,1679)

100 EUR – 3072,0743 (8 июня – 3097,6799)

10 RUR – 4,1706 (8 июня – 4,2340)

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Как сообщал УНИАН, 8 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,13/26,15 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов котировки гривни не изменились.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,70/30,72 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1364 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 494 сделки на сумму 291,70 миллиона долларов.