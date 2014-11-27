Гривня на межбанке укрепилась на 11 копеек

В четверг, 27 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 13:42 повысились до 14,96/15,26 против 15,07/15,37 на закрытии торгов в среду, 26 ноября.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро на указанный момент времени выросли до 18,67/19,04.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю поднялись до 0,31/0,32.

Читайте такжеРоссийский рубль резко упал, лишившись последней поддержкиКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 14,9567 грн/долл.

Общий объем заявок субъектов рынка составил 29,5 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) - 14,9525 грн за 1 доллар.