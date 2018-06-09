Баланс недели: Антикоррупционный суд для МВФ, Данилюк в отставке и новый глава регулятора по «Роттердаму+»

На уходящей неделе вылившееся недавно в открытую плоскость противостояние премьер-министра Владимира Гройсмана и министра финансов Александра Данилюка закончилось выдворением второго из Кабинета министров.

Вполне возможно, что публичная ссора двух государственных мужей не завершилась такой бы развязкой. Но глава Минфина решил пойти на обострение - обратился к послам «Большой семерки» с письмом, сообщив, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить на пост заместителя министра финансов человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина.

Премьер решил не затевать философский спор на тему - «можно или нельзя выносить сор из избы», посчитав, что легче избавиться от строптивого члена правительства. И хотя некоторым казалось, что необходимого количества голосов за отставку министра в парламенте не наберется, дальнейшие события доказали обратное. Стоит отметить и скорость, с которой Данилюк лишился своей должности.

История в деталях: в начале уходящей недели Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение руководителя Минфина, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с Европейским Союзом, что «могло поставить под угрозу их результаты».

«К сожалению, Александр Данилюк не внес коррективы в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе, и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно», - написал премьер.

В тот же день бюджетный комитет парламента поддержал проект постановления об увольнении опального министра, после чего стало понятно, каким будет итог этой истории.

Сам Данилюк уходить по-тихому явно не собирался, заявив, что его пытались втянуть в «политическую коррупцию».

«В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». В переводе на человеческий язык - это раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - «гречка», - написал министр на странице в Facebook.

Перед голосованием за отставку Данилюк решил дать «прощальный концерт» в стенах Верховной Рады, напомнив народным депутатам, что в правительство он шел «для строительства современной финансовой системы страны, борьбы с коррупцией и разбазариванием государственных средств».

«С честью и достоинством я отстаивал интересы страны перед международными партнерами», - подчеркнул пока еще на посту министра Данилюк.

Что касается злополучного письма, то, по его словам, он просто изложил в нем общеизвестные факты.

«Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды», - попытался уколоть он Гройсмана.

Последнее слово было за премьером, который назвал поведение Данилюка неадекватным.

«Я пригласил и сказал ему, что против государства действовать невозможно и дал ему две недели, чтобы он исправил ситуацию и абсолютно объективно подошел к информированию наших международных партнеров», - отметил в своем коротком выступлении Гройсман.

Похоже, министр «не исправился», после чего и последовали дальнейшие действия руководителя Кабмина, с доводами которого согласились 254 народных избранника.

Конечно, украинцев, прежде всего, волнует, каким образом лично на них отразится эта турбулентность в Кабмине. Премьер же заверил, что в Министерстве финансов работает сильная команда профессионалов, которые удержат ситуацию под контролем после ухода их руководителя.

Вполне возможно, что так и будет, однако источники УНИАН сообщили, что два заместителя министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко после голосования в Раде приняли решение подать в отставку. Первый курировал вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и европейской интеграции, а второй – фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.

Пока Кабмин возложил исполнение обязанностей главы Минфина на первого заместителя министра Оксану Маркарову.

МВФ выразил свою обеспокоенность изменением роли Минфина в фискальной политике после отставки Данилюка.

«Министерство финансов должно сохранить, с нашей точки зрения, центральную и ключевую роль в фискальной политике. Министр финансов - очевидно, важная фигура в наших консультациях. Министр Данилюк был твердым сторонником реформ», - заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Ответный ход – за МВФ

На уходящей неделе закончилась очередная эпопея украинского политикума – Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Напряженности в затянувшуюся дискуссию - сначала о том, нужен или нет Украине Антикоррупционный суд, а потом - нужно ли предоставлять право международным экспертам выбирать честных судей нового суда, - в понедельник добавил Гройсман.

«Если этот суд справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку», - пообещал он.

Были ли его слова решающими, сказать сложно, но с учетом множества правок в закон парламент все-таки выдал на-гора выстраданное «за».

Вполне возможно, что премьер дал сигнал о не совсем радужной перспективе для национальной экономики, которой как воздух нужны иностранные вливания. А создание Антикоррупционного суда является одним из главных условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

МВФ довольно оперативно отреагировал на принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде: глава департамента коммуникаций фонда Джерри Райс заявил о проверке на предмет определения решающей роли панели международных экспертов в процессе отбора судей нового органа.

«По поводу принятия парламентом закона об Антикоррупционном суде - это случилось несколько часов назад. Мы должны оценить этот закон в том виде, в котором он был принят, посмотреть на него. И то, что мы хотим увидеть, - что закон обеспечивает создание независимого и заслуживающего доверия Антикоррупционного суда, который отвечает ожиданиям украинцев. В этом отношении процесс отбора судей, которые будут работать в этом суде, является критичным. Важно, чтобы панель международных экспертов по поддержке этого процесса имела решающую роль в проверке кандидатов на должности судей на предмет наличия необходимой квалификации. В процессе оценки принятого закона мы будем смотреть на это, как на приоритетный элемент», - сказал он.

Отличным фоном, объясняющим жизненную необходимость получения финансовой помощи, стала информация Нацбанка о том, что международные резервы Украины в мае сократились на 1,6% – до 18,120 млрд долл.

Сокращение резервов связано с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте. В частности, в мае правительство и НБУ уплатили 455,1 млн долл. в пользу Международного валютного фонда, 214,4 млн долл. были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга.

Прокомментировали ситуацию и ведущие отечественные экономисты, члены Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины и представители бизнеса. По их словам, страна может оказаться в глубоком экономическом кризисе в случае срыва программы сотрудничества с МВФ.

«Украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам. В следующем году - около 7 млрд. Этих денег государство не имеет, и источники их получения пока отсутствуют. Невыплата долга означает катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства украинских граждан», - говорится в обнародованном ими заявлении.

По их мнению, у Украины есть три варианта выплаты долга: продолжение сотрудничества с МВФ, займы у частных инвесторов либо радикальное сокращение расходов бюджета, но подписанты заявления считают единственным вариантом - продолжение сотрудничества с МВФ.

Что ж, остается ждать ответа Фонда. Главное, чтобы ему «не пришел аппетит во время еды» и основной кредитор страны не запросил выполнения еще какого-то условия для выделения заветного транша.

Вовкам здесь не место

На уходящей неделе новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, была избрана бывший сотрудник аппарата регулятора Оксана Кривенко.

Во время своего общения с журналистами она развеяла слухи о том, что бывший глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк будет работать в НКРЭКУ в статусе советника.

«Должность советника в штате не предусмотрена», - сказала Кривенко.

Также она поведала о том, что НКРЭКУ планирует провести первое заседание в обновленном составе 12 июня. По ее словам, приоритетными направлениями в работе Нацкомиссии на ближайшее время станет разблокирование процесса выдачи лицензий, утверждение инвестиционных программ для лицензиатов, а также работа над реформой рынка газа и электроэнергии.

Такой подход к делу нового руководителя вселяет определенный оптимизм, если учитывать тот факт, что НКРЭКУ не проводила заседания с конца марта 2018 года из-за отсутствия кворума.

Нельзя не отметить важное заявление Кривенко о том, что Нацкомиссия не планирует повышать стоимость электроэнергии для населения в ближайшее время. «В краткосрочной перспективе такой вопрос критически не стоит», - сказала она, добавив, что комиссии необходимо время для досконального изучения этого вопроса.

Стоит ли говорить, что практически во всех тарифах заложена немалая составляющая в виде стоимости электроэнергии, поэтому после существенного повышения цены на этот ресурс в течение 2015-2017 годов новое подорожание могло привести к неприятным последствиям.

Газовая война продолжается

Важным событием уходящей недели стало решение голландского суда, который удовлетворил ходатайства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» об аресте активов российского Газпрома», не выполнившего решение Стокгольмского арбитража об уплате украинской стороне 2,56 млрд долл.

«Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза» на получение от российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», - сказано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Глава компании Андрей Коболев отметил, что НАК применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения шведского арбитража и получить от «Газпрома» присужденную штрафную сумму.

В связи с этим стоит напомнить, что наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий на 46,3 млн долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с «Газпромом» по транзитному контракту.

Выступая во время Часа правительства в Верховной Раде, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил депутатам, что обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть ситуацию с премированием. По его словам, он, как и многие украинцы, был обеспокоен подобным решением, которое не поддерживает, потому что считает подобные суммы вознаграждения несвоевременными. «Я подчеркиваю, что здесь моя позиция четкая – это перегиб», - резюмировал глава правительства.

Скорее всего, следующая неделя начнется с отмены скандальных премий. Впрочем, в случае невозможности это сделать (ведь такие выплаты предусмотрены контрактом), ничего не мешает менеджменту «Нафтогаза» их получить, а затем перечислить на нужды воюющей с российским агрессором украинской армии или на лечение больных детей.

Дмитрий Шварц