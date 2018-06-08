Еврозона отложила выплату Греции транша в 1 миллиард евро - СМИ

Причиной отсрочки очередного транша для Греции стало невыполнение страной всех условий для получения кредита.

Фонд спасения еврозоны ESM решил придержать выплату Греции транша в 1 миллиард евро за отсутствия подтверждения Афин о погашении задолженности.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Ekathimerini.

Представитель ESM заявил, что Греция достигла удовлетворительного прогрессу для получения кредита, однако не все условия выполнены.

"Нужно подтверждение от греческой власти, что некоторые платежи по погашению задолженности полностью выполнены. Это необходимо для того, чтобы принять решение о выделении 1 миллиарда евро, которые остались", - заявил он.

"Поэтому совет директоров ESM сегодня в Париже решила отложить свое решение по этому вопросу", - добавил представитель ESM.

Средства будут доступны для перечисления Афинам до 15 июня.