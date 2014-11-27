Нацбанк незначительно укрепил официальный курс
14:20, 27 ноября 2014Финансы
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Официальный курс гривни, который вчера преодолел психологическую отметку в 15 гривен, сегодня остается практически стабильным.
Официальный курс гривни остается почти стабильным / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 27 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США - 1496.6885 (с 14.00 26 ноября - 1497.3062)
100 EUR - 1867.1189 (с 14.00 26 ноября - 1860.2532)
10 RUR - 3.2239 (с 14.00 26 ноября - 3.3291)
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