Данилюк сообщил, что вся его команда также уходит из министерства

Речь идет не только о заместителях, но и о советниках, отметил Данилюк.

Уволенный 7 июня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что вся его команда также идет из министерства.

В эфире Громадське он заявил, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках. "Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является самым сильным кандидатом", - сказал он.

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"Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной", - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержал представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Экс-министр на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса о назначении своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствовал уже в течение двух лет. После этого Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.

Также в СМИ появилась информация, что на заседании было принято постановление, которое переподчиняет Государственную фискальную службу Кабинету министров, а также делает необязательным согласование с Минфином проектов решений правительства. Постановление так и не было опубликовано, поскольку, по словам Данилюка, это нарушало действующее законодательство.

Международный валютный фонд сообщил об обеспокоенности возможным уменьшением роли Министерства финансов в фискальной политике.