Эксперты подсчитали сумму убытков Украины от агрессии России

В целом она составляет около 100 миллиардов долларов.

В результате российской аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Украина потеряла около 100 миллиардов долларов.

Об этом говорится в исследовании Atlantic Council, передает Украинский кризисный медиацентр.

Автор исследования "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение", старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что Россия несет полную юридическую ответственность за те части Украины, которые она оккупировала.

Так, по данным исследования, стоимость аннексированной крымской земли составляет более 1,8 миллиарда долларов. Кроме этого, свои активы в Крыму потеряли украинские банки – от 1,7 до 1,9 миллиарда долларов. Также Россия конфисковала "Крымэнерго" - это еще миллиард долларов убытков для Украины.

Из-за уничтожения значительной части инфраструктуры во время военных действий на Донбассе Украина потеряла около 9,5 миллиарда долларов.

"Кто здесь за это отвечает? "ДНР" или "ЛНР" не признаны в мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов", - подчеркнул Аслунд.

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Но основная часть убытков – это потеря доходов от работы компаний на оккупированных территориях. В отчете отмечается, что в 2013 году Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым – 3,7%. По состоянию на тот же год МВФ оценил ВВП Украины на уровне 179,6 миллиарда долларов. Высчитав из данной суммы 13,7% и умножив ее на четыре года оккупации, получим 98,4 миллиарда долларов.

Однако, согласно данным исследования, Россия ежегодно тратит около двух миллиардов долларов на поддержку аннексированного Крымского полуострова.

"В украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за ущерб, который был нанесен. Один из путей – двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны", - рассказал во время презентации президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

Напомним, в мае 2018 года украинские инвесторы выиграли третейский арбитраж в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за аннексию Крыма. В решении фигурирует сумма в 159 миллионов долларов.