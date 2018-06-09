Украина может получить пятый транш МВФ к осени - глава НБУ

Смолий описал процедуру принятия решения Фондом.

Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда до осени этого года.

Об этом в интервью Zn.ua рассказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Он напомнил, что для получения транша МВФ Украина брала на себя обязательства - поднять тарифы на газ и принять закон об Антикоррупционном суде.

Смолий отметил, что НАК "Нафтогаз Украины" представил МВФ другую концепцию газового рынка, которую в фонде в итоге признали приемлемой для продолжения переговоров. А недавно Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде.

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"После согласования всех вопросов и принятия решения обычно приблизительно через неделю-две в Киев прибывает миссия Фонда. Она здесь работает около двух недель, после чего едет в Вашингтон и готовит документы на заседание совета директоров. Это еще около двух недель. После принятия решения советом директоров нужны еще несколько недель для его оформления и перечисления средств. Таким образом, сугубо для прохождения всех процедур необходимо около двух месяцев. То есть да, к осени это [получить транш МВФ] возможно", - сказал глава Нацбанка.

Ранее председатель Нацбанка Яков Смолий заявлял, что из-за президентских выборов 2019 года в Украине Киев сможет рассчитывать на новую программу кредитования Международного валютного фонда не раньше 2020 года. По его словам, новая программа продублирует те условия, которые Украина не выполнила в рамках нынешней программы.

Если же Украина не получит очередные транши кредита от МВФ по нынешней программе (а за ним цепной реклациею и от других международных финансовых организаций), НБУ будет проводить более жесткую монетарную политику - чтобы сдержать инфляцию и вывод капитала за рубеж.