В украинских судах рассматривают более тысячи дел по уплате НДС на 8,1 млрд гривень

Об этом сообщил журналистам глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

Как отметил чиновник, речь идет о судебных разбирательствах как прошлых периодов, так и открытых в 2014 году.

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«За 10 месяцев рассмотрены 257 дел на сумму 1,4 млрд грн. Причем в пользу органов ГФС решены 50 дел на сумму 756 млн грн, в пользу налогоплательщиков – 207 дел на сумму 600 млн грн», - сообщил Билоус.

Как сообщал УНИАН, среднемесячный объем возмещений НДС-платежей украинским предприятиям составляет порядка 4,5-4,8 млрд грн. Платежи возмещаются в среднем 2000 предприятий ежемесячно.

По данным ГФС, объем махинаций с платежами по налогу на добавленную стоимость в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.