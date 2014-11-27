В украинских судах рассматривают более тысячи дел по уплате НДС на 8,1 млрд гривень

15:19, 27 ноября 2014
Финансы
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Государственная фискальная служба Украины оспаривает в судах более 1 тыс. дел по уплате налога на добавленную стоимость на общую сумму 8,1 млрд грн.

Фото УНИАН

Об этом сообщил журналистам глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

Как отметил чиновник, речь идет о судебных разбирательствах как прошлых периодов, так и открытых в 2014 году.

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«За 10 месяцев рассмотрены 257 дел на сумму 1,4 млрд грн. Причем в пользу органов ГФС решены 50 дел на сумму 756 млн грн, в пользу налогоплательщиков – 207 дел на сумму 600 млн грн», - сообщил Билоус.

Как сообщал УНИАН, среднемесячный объем возмещений НДС-платежей украинским предприятиям составляет порядка 4,5-4,8 млрд грн. Платежи возмещаются в среднем 2000 предприятий ежемесячно.

По данным ГФС, объем махинаций с платежами по налогу на добавленную стоимость в 2013 году составил порядка 70 млрд грн.

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