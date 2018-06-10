Трамп требует "справедливого" доступа американских товаров к рынкам
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что американские товары должны иметь справедливый доступ к рынкам других государств.
Об этом глава Белого дома заявил в субботу, 9 июня, на саммите глав государств и правительств Большой семерки (G7), который проходит в Канаде, передает DW.
По мнению Трампа, другим странам следует прекратить "нечестную торговую практику" в отношении товаров, произведенных в США. Именно из-за таких действий других стран, США "на протяжении десятилетий" лишали преимуществ, подчеркнул Трамп на пресс-конференции.
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Он также отметил, что не обвинял лидеров богатейших демократий мира в причастности к "несправедливым" торговым соглашениям. Относительно самого клуба развитых стран, то здесь, по мнению Трампа, нужно создание зоны свободной торговли в рамках G7. Единое торговое пространство в рамках Большой семерки нужно создать без барьеров и преград и без такого явления как государственные дотации, считает американский президент.
Сам Трамп не дождался завершения саммита в Канаде учитывая его предстоящую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Напомним, с 1 июня 2018 года США ввели таможенные пошлины на импорт алюминия и стали. Под действие ввозной пошлины подпали в том числе ЕС, Канада и Мексика. Последние две страны вместе с США являются членами Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое президент Дональд Трамп неоднократно критиковал. Трамп также предложил заменить 24-летний договор по NAFTA двумя отдельными соглашениями.