Трамп требует "справедливого" доступа американских товаров к рынкам

На саммите Большой семерки президент США Дональд Трамп настаивал на "справедливом" доступе к рынкам для американских товаров и требовал прекратить нечестные, по его мнению, торговые практики.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что американские товары должны иметь справедливый доступ к рынкам других государств.

Об этом глава Белого дома заявил в субботу, 9 июня, на саммите глав государств и правительств Большой семерки (G7), который проходит в Канаде, передает DW.

По мнению Трампа, другим странам следует прекратить "нечестную торговую практику" в отношении товаров, произведенных в США. Именно из-за таких действий других стран, США "на протяжении десятилетий" лишали преимуществ, подчеркнул Трамп на пресс-конференции.

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Он также отметил, что не обвинял лидеров богатейших демократий мира в причастности к "несправедливым" торговым соглашениям. Относительно самого клуба развитых стран, то здесь, по мнению Трампа, нужно создание зоны свободной торговли в рамках G7. Единое торговое пространство в рамках Большой семерки нужно создать без барьеров и преград и без такого явления как государственные дотации, считает американский президент.

Сам Трамп не дождался завершения саммита в Канаде учитывая его предстоящую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Напомним, с 1 июня 2018 года США ввели таможенные пошлины на импорт алюминия и стали. Под действие ввозной пошлины подпали в том числе ЕС, Канада и Мексика. Последние две страны вместе с США являются членами Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое президент Дональд Трамп неоднократно критиковал. Трамп также предложил заменить 24-летний договор по NAFTA двумя отдельными соглашениями.