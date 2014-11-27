Порошенко заявил о необходимости увеличить военный бюджет Украины

Украина должна увеличить свой военный бюджет, потому что в ближайшие годы придется рассчитывать в основном на боеспособность собственной армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

"У нас нет другого выхода, как наращивать военные ассигнования. Уже совсем скоро в этот зал передадут проект бюджета. Я рассчитываю на наше сотрудничество. Вокруг наших границ иностранных солдат - как саранчи. А в ближайшие годы Украина должна рассчитывать в первую очередь на боеспособность собственных Вооруженных сил", - сказал Порошенко.

Также он отметил, что государственный оборонный заказ будет планироваться минимум на три года.

Читайте такжеВ Украине предлагают включить универсальный бой в учебные программы педагогов и военныхПо словам президента, милитаризация общества является неминуемой.

"Даже начальная военная подготовка должна стать одним из главных предметов в школе", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он заявил, что Украина из-за агрессии РФ вынуждена отказаться от перевода службы в армии исключительно по контрактам.

"Соседи подправили наши планы, и без призыва пока еще никак", - отметил президент.

Также Президент заявил о необходимости отмены внеблокового статуса государства.

"Провозглашенная в 2010 году внеблоковость Украины не смогла, да и не могла, гарантировать территориальную целостность. От нее нужно отказываться", - сказал он.