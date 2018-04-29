Гривня уходит из Донбасса

Украина с апреля этого года продолжает антитеррористическую операцию на территории Луганской и Донецкой областей против пророссийских боевиков. В настоящее время областные центры - Донецк и Луганск, а также ряд крупных промышленных городов региона не контролируются украинскими властями. Вместе с этими территориями Украина утратила контроль над предприятиями, приносящими 20% промпроизводства и 10% ВВП страны. Вопреки ущербу от деяний боевиков, активные действия на военном фронте до недавнего времени вяло подкреплялись таковыми на экономическом. Призывая ЕС и США усилить санкции, введенные пол года назад, украинское правительство, согласно заявлению премьер-министра Арсения Яценюка на последнем заседании правительства, лишь на днях обратилось в международные судебные инстанции с иском против агрессии Российской Федерации.

Между тем, украинский бизнес, ярко представленный на оккупированных территориях Донбасса, продолжает поддерживать шаткие связи с российским. А топ-менеджмент и владельцы крупнейших бизнес-групп с активами в Донецкой и Луганской областях отдыхает за границей или уютно расположился в столице Украины. Жизнь продолжается, яркая и беззаботная, с дорогими автомобилями и ресторанами. И почти без налогов. По оценкам Государственной фискальной службы, в январе-сентябре налогоплательщики Луганской и Донецкой областей недоплатили в бюджет 4,4 млрд грн. Но разве можно заставлять своевременно платить налоги и возвращать кредиты, если в Донбассе продолжаются военные действия, а предприятия терпят убытки.

На фоне этого праздника непослушания указ президента Петра Порошенко стал неожиданностью. Глава государства обязал правительство в двухнедельный срок свернуть работу госучреждений в зоне АТО, обеспечив эвакуацию или перевод работников, вывоз имущества и документации. Также Порошенко предложил Национальному банку в месячный срок прекратить обслуживание счетов субъектов хозяйствования и населения в зоне военных действий. И это в довесок к решению Кабмина прекратить с 1 декабря социальные выплаты в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей, не подконтрольных украинским властям, и предложению выехать желающим на контролируемую территорию и зарегистрироваться как переселенцы.

С одной стороны, ничего нового не произошло. НБУ обязал банки Украины полностью приостановить осуществление всех видов финансовых операций в оккупированных населенных пунктах еще с 7 августа этого года. С другой стороны - решение главы государства может предполагать полную остановку финансовых операций предприятий и граждан с Донецкой и Луганской пропиской. По опыту крымчан, которые в один прекрасный день, не зависимо от места фактического проживания, проснулись нерезидентами.

Что будет с Донбассом

Национальный банк на запрос УНИАН сообщил, что указ президента в работе банковской системы ничего не меняет.

«Регулятор постановлением от 6 августа №466 уже решил вопрос ограничения финансовых операций банками, небанковскими учреждениями и национальным оператором почтовой связи в населенных пунктах, не контролируемых украинскими властями. Так, в соответствии с требованиями пункта 1 постановления №466, банки Украины полностью приостанавливают осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями. Это решение действительно на сегодняшний день», - сообщили в НБУ.

Напомним, что после августовского решения регулятора украинские банки были вынуждены закрыть отделения на оккупированных территориях, прекратить загрузку банкоматов и инкассацию наличности.

Также Нацбанк уточнил, что к запрещенным операциям относится обслуживание банками счетов субъектов хозяйствования всех форм собственности, в том числе карточных. То есть, счета предприятий в оккупированной зоне будут «заморожены», а банкоматы и POS-терминалы для платежных карт - отключены. В то же время, регулятор не запрещает обслуживание платежных карт граждан, проживающих на оккупированных территориях, при проведении расчетов в освобожденных городах. И обещает, что банки смогут возобновить полноценную работу после перехода определенного района или города областного значения под контроль украинской власти.

Что же изменится после указа президента? До недавнего времени в зоне АТО продолжал работать государственный «Ощадбанк» по ограниченному спектру операций, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой. Теперь и крупнейший розничный госбанк сворачивает свою деятельность на оккупированной территории. В частности, с 1 декабря «Ощадбанк» переносит свое Донецкое областное управление в Краматорск, а Луганское – в Северодонецк. Банк обещает не бросать граждан на произвол судьбы и круглосуточно координировать свои действия с властями через свой оперативный штаб, информируя о работающих отделениях в Донбассе через колл-центр или сайт.

Проще говоря, «пенсионный туризм» в регионе продолжится, а наличные расчеты между гражданами и предприятиями вне банковской системы и вовсе начнут стремительно развиваться. Но если отдельные граждане могут передвигаться по региону в поисках банковских сервисов или вовсе все бросить и переехать, то, как можно перенести на безопасную территорию шахту или завод? Возникает логичный вопрос, как будет организовано финансовое взаимодействие с предприятиями, включая получение оплаты украинской электроэнергии и водоснабжения, налогов и сборов.

Минфин на запрос УНИАН не ответил, но позицию правительства озвучил министр финансов Александр Шлапак. В своем недавнем телеинтервью он напомнил, что правительство прекращает финансировать территории, неподконтрольные Киеву, и анализирует расчеты в налоговой сфере. «Налоговые злоупотребления, которые всегда были достаточно распространенными в Украине, на сегодняшний день, как свидетельствуют данные нашей фискальной службы, все больше и больше получают прописку в тех регионах, которые мы не контролируем», - сказал министр, добавив, что проводить налоговые проверки на этих территориях не представляется возможным.

Шлапак сообщил, что в настоящее время правительство пересматривает свою политику по отношению к Донецкой и Луганской областям, включая возможность создания свободной экономической зоны в регионе. «Возможен и такой вариант. То есть, взять за образец то, что было взято в Крыму», - сказал он.

Учитывая, что в рамках закона о создании свободной экономической зоны в оккупированном Крыму Нацбанк своим постановлением приравнял граждан и бизнес полуострова к нерезидентам, а договора с ними – к внешнеэкономическим контрактам, такая же участь уготована жителям и бизнесу Донбасса.

Банкиры новации украинских властей комментировать не захотели. Но судя по всему, они не в восторге. «Я уже давно не ищу логики в решениях властей», - сказал УНИАН руководитель одного из крупных банков на правах анонимности. В то же время, он признал, что альтернативы у Украины, с учетом обстановки в Донбассе, просто нет.

Альтернативный путь

Была ли альтернатива «финансовой блокаде» Донбасса, или это - единственный способ перекрыть кислород террористам? Опрошенные УНИАН эксперты не пришли к единому мнению о правильности шагов украинских властей и их возможных последствий.

В Международном центре перспективных исследований считают, что украинские власти так и не разработали комплексной стратегии для Донбасса. «Правительство не подсчитало, сколько будет стоить госбюджету реализация этого плана: бесплатное обеспечение жильем в течение шести месяцев, социальные выплаты, пособия по безработице, помощь в перевозке имущества. При принятии подобных решений политики должны оперировать конкретными цифрами: сколько средств нужно, где эти средства можно взять. Финансовые потери понесет государство», - отмечают в МЦПИ.

Эксперты подчеркивают, что этим решением украинская власть самоустраняется из районов, контролируемых боевиками, что превращает их в непризнанные республики, в то время как эта территория должна считаться временно оккупированной Россией.

Президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой предположил, что экономические отношения между Украиной и оккупированными территориями Донбасса возможны. «Нам необходимо инициировать подписание новых контрактов и хозяйственных договоров на оккупированных территориях по энергетическим поставкам… Главным условием для этого является техническая возможность безналичного расчёта за поставленные Украиной энергоресурсы», - сказал он. Лановой привел пример Приднестровья, где Россия обеспечивает внешнеторговый оборот при помощи российского рубля. Он также подчеркнул, что Донбасс уже обеспечен электричеством. «ДТЭК владеет электросетями и электростанциями на территории, подконтрольной террористам. Возможно, там есть договоренности между террористами и ДТЭК», - предположил эксперт.

Директор компании «Аналитическая группа Da Vinci AG» Анатолий Баронин полагает, что государство не может предоставлять электроэнергию, водоснабжение и другие услуги территориям, не являющимся субъектами международного права, не имеющими легитимного руководства. «Это противоречит законодательству Украины. Если речь идет о поставках таких услуг на территории Украины, то они должны оплачиваться в штатном порядке по тарифам, действующим на территории Украины, через банковскую систему Украины. В таком случае данные территории должны обеспечить безопасное функционирование органов государственной власти, казначейства Украины и отделений Национального банка», - считает он.

По мнению эксперта, любые экономические отношения с непризнанными территориями, включая ЛНР, ДНР и другие псевдореспублики, противоречат международному праву и закладывают предпосылки для размножения таких территорий силовым путем. Баронин убежден, что «финансовая блокада» региона не приведет к существенному ухудшению ситуации, поскольку большинство отечественных банковских учреждений уже покинули оккупированные города. «Что касается государственного бюджета, то, по нашим оценкам, полное прекращение дотационных платежей, включая пенсионные выплаты на оккупированных территориях, позволит значительным образом снизить потери поступлений в госбюджет от этих территорий», - добавил он.

Баронин подчеркнул, что решению украинских властей нет альтернативы. «Государство не может финансировать оккупированные территории, поскольку в таком случае оно будет финансировать незаконные власти и терроризм. Любая попытка перевести такую дискуссию в плоскость ущемления интересов граждан Украины – популизм. Властями обеспечена возможность получения пенсий в сопредельных с зоной АТО районах. Существует возможность выхода из зоны АТО. В условиях присутствия и деятельности регулярных военных частей РФ ситуация на востоке Украины является ничем иным, как внешней оккупацией страны», - сказал Баронин.

Опрошенные эксперты едины в одном, что боевики явно рассчитывали на «крымский» сценарий - придет Россия, введет рубль и даст денег. Но этого не произошло.

Истерика в рядах террористов

Судя по заявлению так называемой Донецкой народной республики, в ее рядах - истерика. Разукрашенный российскими триколорами и двуглавыми орлами официальный сайт ДНР обвиняет украинские власти в блокаде народа Донбасса. «Мы считаем, что правовых оснований не выплачивать деньги из бюджета лицам, зарегистрированным в населенных пунктах ДНР и ЛНР, нет. Граждане, проживающие на нашей земле, имеют равные с другими гражданами Украины права», - говорится в заявлении. Примечательно, что для решения проблем с Украиной, вроде как внутренних, ДНР призывает вмешаться международные институты. «Мы требуем созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и рассмотреть на нем вопрос вмешательства миротворческого контингента с участием представителей Российской Федерации», - пишут боевики.

Баронин в «крымский» сценарий на территории Донбасса не верит. «В отличие от Крыма, России не нужен Донбасс. Она не будет брать территории с полностью разрушенной инфраструктурой и социальными проблемами. Даже в случае принятия так называемым руководством ДНР и ЛНР решения о переходе на российский рубль, эмиссионный центр будет находиться на территории РФ. Единственным механизмом привлечения российской валюты будет ее обмен на товары, производимые на оккупированных территориях. Мы понимаем, что такой валютной выручки не хватит для обеспечения жизнедеятельности этих территорий», - пояснил он. По мнению эксперта, единственным сценарием для оккупированного востока является «приднестровский вариант» - введение собственной валюты, а ориентация на другие валюты приведет к углублению кризиса.

Видимо, опасения экспертов разделяют и террористы. Они понимают, что не нужны России и не готовы строить свою финансовую систему. Поэтому нашли свой выход из положения – фальшивые деньги. По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, боевики завозят в Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни. Служба безопасности Украины эти сведения пока не подтвердила, сообщив, что проверяет информацию. А по сведениям СНБО, боевики могут подделывать не только гривню, но и инвалюту. В свою очередь, Нацбанк напомнил, что является монопольным эмитентом гривни, заверил в высокой степени ее защиты от подделок и рекомендовал гражданам в случае сомнений в подлинности банкнот обращаться в банки для экспертизы.

Советов и вариантов поведения для жителей Донбасса украинские власти подготовили много, но это не меняет ситуацию - украинские деньги покидают оккупированные города. И, судя по эмоциональной реакции террористов, это их задело. Ломать – не строить, а строить они не готовы ни морально, ни физически. И, возможно, именно «финансовая блокада» станет тем лекарством, которое заставит задуматься сторонников ЛНР и ДНР, стоит ли овчинка выделки, и такое ли светлое будущее они себе рисовали, срывая украинские флаги.

Ольга Гордиенко (УНИАН)