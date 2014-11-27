Выплаты вкладчикам «VAB Банка» и CityCommerce Bank обещают начать после завершения работы временной администрации

Фонд намерен начать массовые выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этих банков после завершения работы временной администрации.

Об этом говорится в разъяснениях вкладчикам банков на сайте фонда.

Фонд напоминает, что временная администрация в неплатежеспособных «VAB Банке» и CityCommerce Bank введена сроком на три месяца – до 20 февраля 2015 года включительно и может быть однократно продлена на срок до одного месяца.

«Уполномоченными лицами фонда будет проводиться оценка финансового и имущественного состояния данных банков с целью подготовки плана урегулирования по выводу данных банков с рынка. В связи с этим на данный момент все операции по счетам клиентов банков приостановлены», - говорится в сообщении.

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Фонд намерен начать массовые выплаты средств вкладчикам в пределах 200 тыс. грн после завершения работы временной администрации в указанных банках. Порядок выплат будет зависеть от выбранного способа вывода неплатежеспособного банка с рынка. В настоящее время фонд ищет потенциальных инвесторов для участия в этом процессе.

Также сообщается, что фонд проводит инвентаризацию банковских активов и обязательств, определяя перечень вкладчиков для выплат, и прилагает все усилия для обработки значительных объемов информации, чтобы в кратчайшие сроки сформировать списки вкладчиков.

Фонд обещает дополнительно сообщить о начале выплат вкладчикам по закончившимся депозитам и текущим счетам в период действия временной администрации и призывает вкладчиков следить за новостями на сайтах банков и фонда. При этом, по информации фонда, подавать заявления на выплату средств в период временной администрации не нужно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию в «VAB Банк» и CityCommerce Bank на основании решения Национального банка Украины о признании этих банков неплатежеспособными.

«VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).

CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».