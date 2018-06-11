Новый руководитель Минфина ожидает получения транша от МВФ осенью

По словам Маркаровой, переговоры по тарифам на газ и реформе энергетического рынка в настоящее время ведутся.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда осенью.

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Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

«Переговоры по тарифам на газ и реформе энергетического рынка в настоящее время ведутся, и мы надеемся скоро их завершить и рассчитываем получить транш МВФ осенью», - сказала Маркарова.

«Чем быстрее мы его получим, тем лучше, это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе», - добавила она.

Маркарова пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета в текущем году на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплатам госдолга остается под контролем.

Как сообщал УНИАН, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры. Кроме того МВФ проверит, отвечает ли принятый на прошлой неделе закон о создании антикоррупционного с рекомендациям Венецианской комиссии.