Украинцы продолжают доставать доллары из заначек и нести в обменники

Украинцы в мае продали через банки на 351 млн долл. больше наличной валюты, чем купили.

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в мае составила 350,6 млн долл. Читайте такжеНацбанк назвал купюры, которые подделывают чаще всего Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 1,074 млрд долл., купили – на 723,3 млн долл. Согласно приведенным данным, с начала года – за январь-май - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долл. Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 млрд долл.

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