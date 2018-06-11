Директора казначейства «Ощадбанка» будут судить за хищение 17 миллионов

В 2012 году должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, продало 250 тыс. облигаций внутреннего государственного займа в пользу частного банка и оффшорной компании.

В Киеве будут судить директора казначейства акционерного общества «Ощадбанк», который нанес этому финучреждению более 16,7 млн грн ущерба.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в марте-апреле 2012 года AT «Ощадбанк» приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в количестве 900 тыс. штук на общую сумму более 913 млн грн.

Однако выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанному ОВГЗ директор «Ощадбанка», злоупотребляя служебным положением, продал 250 тыс. облигаций в пользу частного банка «Банк 3/4» и оффшорной компании Gasterral Trade limited (Кипр). В результате этих действий государственное акционерное общество недополучило более 16,7 млн грн прибыли от операций с ОВГЗ.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству завершено. Обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении указанного лица направлено в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу.