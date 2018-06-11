В Нацбанке назвали условия для укрепления гривни

По словам главы НБУ, для укрепления нацвалюты требуется увеличение внутреннего производства и экспорта.

Для улучшения состояния платежного баланса Украины в среднесрочной перспективе требуется реальное увеличение внутреннего производства и экспорта, считают в Национальном банке Украины.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, ссылаясь на слова главы НБУ Якова Смолия, улучшение состояния экономики скажется, в свою очередь, и на курсе гривни.

«Если мы говорим о среднесрочной перспективе, то улучшать состояние платежного баланса необходимо не манипуляциями с цифрами с помощью курса гривни, а реальным увеличением внутреннего производства и экспорта», - приводятся в сообщении слова Смолия.

По его словам, для преобразований в экономике важны структурные реформы, в том числе для привлечения долгосрочного капитала в Украину, а одной из ключевых в этом направлении является судебная реформа.

Смолий подчеркнул, что только структурные реформы позволят по-настоящему повысить качество жизни украинцев. «Повышение социальных стандартов - это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и благополучно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика», - пояснил он.

При этом глава НБУ заявил, что при высокой инфляции монетарная политика регулятора будет оставаться жесткой, хотя это и мешает оживлению экономического роста.

«Если мы хотим, чтобы кто-то купил оборудование, создал производство, реализовал инфраструктурный проект, то должны взять под контроль инфляцию, иначе ни один долгосрочный, стратегический инвестор сюда не придет», - пояснил Смолий.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу в мае укрепилась к доллару на 0,5%, в январе-мае - на 0,7%.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров, составляют около 26,15 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018 года, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

Национальный банк в мае принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых, как и месяцем ранее.

Инфляция в Украине в мае 2018 года замедлилась до 11,7% в годовом выражении после 13,1% в аналогичном измерении месяцем ранее.