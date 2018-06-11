Гривня начинает неделю с укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,08/26,10 грн/долл.

В понедельник, 11 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,08/26,10 грн/долл.

Читайте такжеВ Нацбанке назвали условия для укрепления гривни

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов котировки гривни к доллару укрепились на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,78/30,80 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4182/0,4188 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0990 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 154 сделки на сумму 100,56 млн долл.