Ликвидацию четырех банков продлили еще на год

13:18, 11 июня 2018
Финансы
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Ликвидацию "Брокбизнесбанка" продлят до 10 июня 2019 года / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банков "Форум" и "Брокбизнесбанк" продлевается на 1 год - до 14 и 10 июня 2019 года соответственно.

Ликвидация банков "Меркурий" и "Стандарт" также продлевается на 1 год - до 11 и 18 июня 2019 года соответственно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов находятся активы 90 обанкротившихся банков на 508,1 миллиарда гривень по балансовой стоимости, или на 89,7 миллиарда  – по оценочной стоимости.

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Теги: #ликвидация банков