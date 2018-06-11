Ликвидацию четырех банков продлили еще на год

Речь идет о банках "Форум", "Брокбизнесбанк", "Меркурий" и "Стандарт".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации банков "Форум", "Брокбизнесбанк", "Меркурий" и "Стандарт".

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банков "Форум" и "Брокбизнесбанк" продлевается на 1 год - до 14 и 10 июня 2019 года соответственно.

Ликвидация банков "Меркурий" и "Стандарт" также продлевается на 1 год - до 11 и 18 июня 2019 года соответственно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов находятся активы 90 обанкротившихся банков на 508,1 миллиарда гривень по балансовой стоимости, или на 89,7 миллиарда – по оценочной стоимости.