Курс Bitcoin обвалился на фоне взлома южнокорейской биржи
13:51, 11 июня 2018Финансы
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После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов.
Иллюстрация REUTERS
Курс биткоина обвалился более чем на 10% (до 6,7 тыс. долларов) — это максимальное падение с 6 февраля.
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Как отмечают эксперты, одной из причин стало опубликованное сообщение о взломе южнокорейской биржи Coinrail, передает Прайм.
После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов. Администрация биржи перевела около 70% своих криптовалютных активов на носитель, не имеющий выхода в интернет.
Сейчас падение замедлилось, биткоин падает на 5,94%, до 6,82 тыс. долларов.
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