Курс Bitcoin обвалился на фоне взлома южнокорейской биржи

13:51, 11 июня 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как отмечают эксперты, одной из причин стало опубликованное сообщение о взломе южнокорейской биржи Coinrail, передает Прайм.

После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов. Администрация биржи перевела около 70% своих криптовалютных активов на носитель, не имеющий выхода в интернет.

Сейчас падение замедлилось, биткоин падает на 5,94%, до 6,82 тыс. долларов.

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Теги: #биржа#биткоин#курс биткоина