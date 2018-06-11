Курс Bitcoin обвалился на фоне взлома южнокорейской биржи

После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов.

Курс биткоина обвалился более чем на 10% (до 6,7 тыс. долларов) — это максимальное падение с 6 февраля.

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Как отмечают эксперты, одной из причин стало опубликованное сообщение о взломе южнокорейской биржи Coinrail, передает Прайм.

После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов. Администрация биржи перевела около 70% своих криптовалютных активов на носитель, не имеющий выхода в интернет.

Сейчас падение замедлилось, биткоин падает на 5,94%, до 6,82 тыс. долларов.