Нацбанк с начала года пополнил резервы на $1,2 миллиарда

За этот период регулятор купил 1,7 миллиарда долларов, продал – 0,5 миллиарда долларов.

Национальный банк за январь-май пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,241 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил 1,696 миллиарда долларов, продал – 455 миллионов долларов.

Согласно приведенным данным, в том числе в мае покупка валюты регулятором на межбанковском рынке превысила ее продажу на 181 миллион долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле купил на межбанковском валютном рынке Украины на 303 миллиона долларов больше валюты, чем продал.

Международные резервы Украины в мае сократились на 301 миллион долларов, или на 1,6%, - до 18,120 миллиарда долларов на 1 июня 2018 года.