«Мистер Икс»: новый закон для инвесторов

Привлечение инвестиций в Украину, которая остро нуждается в финансовых вливаниях, является на сегодня одной из приоритетных задач. Для ее решения властями снимаются административные нагрузки, проводится дерегуляция отношений с бизнесом, реализуется масса реформ. Вот только западный капитал все никак не идет в нашу страну. На его пути все равно продолжает оставаться девять кругов ада бюрократических процедур. Это касается и покупки ценных украинских бумаг, приобретение которых западными инвесторами могло бы на миллиарды пополнить бюджет страны.

Но некая подвижка в этой сфере сделана – Верховная Рада приняла закон, упрощающий этот процесс. Документом внедряется институт финансового посредника – «номинального держателя».

Проще говоря, потенциальному иностранному инвестору, желающему купить, к примеру, наши облигации внутреннего госзайма, теперь не нужно будет заниматься напрямую с украинскими «бумажными душами». Он обратится в своей стране в банк, откроет там счет, а потом последний решит вопрос со своей «дочкой» в Украине. Она приобретет, по желанию клиента, нужный ему пакет ценных бумаг, причем совершенно не концентрируясь на том, кто же конечный приобретатель. Всю идентификацию проведет «материнский» банк, согласно очень жесткой юрисдикции, чего нет в Украине. Ведь там нельзя просто прийти и принести миллион, заявить – хочу купить, без тотальной проверки источника капитала. Таким образом, на первый взгляд, все стороны застрахованы от всякого рода неприятностей.

Презентуя закон в Раде, член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко отметил, что «принятие закона позволит для иностранных инвесторов уменьшить количество бюрократических процедур и увеличить доверие глобальных инвесторов к украинским ценным бумагам».

По его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и профессиональные участники рынка подсчитали, что действие этого закона позволит потенциально привлечь в украинскую экономику в течение года около 100 миллиардов гривен дополнительных инвестиций. А по оценке Национального депозитария, данные нововведения расширят долю иностранного капитала в экономике страны от практически нулевого уровня до 30%.

И самое главное – документом определено, что открывать счета в ценных бумагах номинального держателя не смогут представители государства-агрессора. То есть, России.

Изначально, после первого чтения законопроекта, в документ было предложено парламентариями 56 правок, из которых учли 53. Одна из них гласит, что идентификацией клиента должен заниматься исключительно иностранный банк.

Сразу же ряд экспертов, как и не голосовавшие за закон народные избранники, поддали это изменение критике – якобы таким образом у «российских денег» появилась возможность зайти в Украину, этим также могут воспользоваться преследуемые законом коррупционеры. УНИАН разбирался в ситуации.

Деньги, просим зайти

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что закон о «номинальном держателе» очень хорошо проработан, учитывает все международные требования. И поэтому покупка ценных бумаг Украины руками коррупционеров практически исключается.

«Западные банки ведут жесткую идентификацию клиентов. Коррупционерам добраться до наших ценных бумаг будет очень сложно. Этот закон открывает путь для захода в Украину инвестора, что будет соответственно снижать ставки по ОВГЗ, а это, в свою очередь, будет снижать ставки по банковскому кредитованию, что является положительным для экономики. Поэтому данный закон очень важен», - отметил эксперт.

Что касается «русских денег», то, по словам Фурсы, их отсутствие важно при планируемой масштабной приватизации. Но принятый Радой закон никаким образом не касается этого процесса: «Если россияне будут покупать наши долговые обязательства, то флаг им в руки».

Как подчеркнул эксперт, иностранцам до сих пор очень сложно заходить в Украину – требуется масса справок, поэтому никто не хочет в это ввязываться.

«У людей много других дел, чем летать в нашу страну и проходить идентификацию какого-то нотариуса. Во всем мире подобные истории зачастую проходят через функцию номинального держателя», - сказал Фурса.

В качестве примера эксперт назвал Египет, где эта система работает. Страна только за последний год-полтора привлекла 18 миллиардов долларов на внутренний рынок.

«Я не говорю, что мы привлечем столько же, тем не менее, в мире очень много финансов. Первичный рынок у нас работает. Чего не хватает украинскому рынку - это покупателей. И новый закон позволяет им прийти», - отметил он.

Насчет того, что, благодаря новому закону, в Украину может зайти около 100 миллиардов гривен будущих инвестиций, эксперт сказал, что называть какие-либо цифры – «пальцем в небо».

«Закон нужно было принять еще 2-3 года назад, когда в мире было много дешевых денег, и тогда результат от его введения мы уже сегодня бы ощутили. Сейчас ставки регуляторами постепенно повышаются, и интерес к таким рынкам как рынок Украины, возможно, будет падать. Мы опоздали на праздник жизни, но все равно, принятие закона - верное решение. Результат будем ждать», - сказал Фурса.

С ним сходится во мнение финансовый аналитик Виталий Шапран. По его словам, «номинальный держатель» - общепринятая практика для развитых рынков, и Украина не может выбирать - нужен этот сервис или нет, если каждая вторая юрисдикция его предоставляет: чем больше нерезидентов купят украинские ОВГЗ, тем лучше. И страха от захода российского капитала не должно быть.

«Я не вижу ничего плохого и в том, что российские деньги зайдут в Украину для покупки облигаций внутреннего государственного займа, поскольку именно этот инструмент сейчас пользуется спросом среди 99% заходящих в Украину. Если кто-то и проскочит в корпоративный сектор, то, думаю, его будут ждать санкции СНБО», - сказал эксперт.

Шапран не исключает, что нововведениями могут воспользоваться коррупционеры, но риск невелик.

«Да, это возможно, ведь конечного бенефициара можно будет определить только через суд, но с другой стороны, в чем разница между владением ОВГЗ и банкнотами в гривне? Разницы почти нет», - подчеркнул эксперт.

Но есть и другие мнения по поводу нового закона. Так, эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко считает, что закон нужен, но он сырой и воспользоваться нововведениями коррупционеры могут в полной мере.

«Закон нужен, но с четкими определениями, ясно и однозначно прописанными функциями регулятора, полным перечнем условий участия игроков рынка и многими иными моментами технического характера. Коррупционерам он может помочь, так как в законе полным-полно неточных определений, нет четкого определения прав и обязанностей субъектов правового регулирования, правового статуса Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», - сказал эксперт.

По его мнению, главный недостаток документа - в его феноменальном объеме неопределенностей и несогласованностей с действующим законодательством, что приведет к тому, что, при попытке его применить, возникнут сложности процедурного характера, а значит - в него нужно будет вносить правки.

Относительно ставок на 100 миллиардов от применения закона Гаврилечко подчеркнул, что пока это – одни разговоры.

«Основная доля прямых иностранных инвестиций в Украину в последние годы - это субкредиты банков, привлеченные до пополнения уставных фондов. Нет у нас вторичного рынка ценных бумаг, а первичное размещение в Украине лондонские фонды не интересует в принципе», - сказал эксперт.

Возможно, пробелы в новом законе есть. Но с учетом того, что Украина только четыре года как становится на цивилизованные рельсы развития, без ошибок не обойтись. И пусть даже в ближайшие годы мы не сможем привлечь озвученные миллиарды гривен инвестиций благодаря нововведениям, что, скорее всего, и произойдет ввиду военной ситуации в стране и глобальных мировых перемен, но через несколько лет все состоится. И в перспективе закон решит немало насущных проблем.

Нана Черная