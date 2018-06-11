Государству понадобится больше 8 лет на выплату долгов по решениям судов – Счетная палата

На выплаты по решениям судов в 2018 году нужно 4,6 млрд грн, при этом в госбюджете предусмотрено всего 533 млн грн.

Государство направляет недостаточно финансовых ресурсов на бюджетные программы по возмещению гражданам и выполнению решений судов, гарантированных государством, в связи с чем на погашение задолженности взыскателям понадобится больше восьми лет.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на результаты аудита использования бюджетных средств на возмещение вреда физическим и юридическим лицам органами государственной власти и выполнение решений суда, гарантированных государством.

По информации Счетной палаты, аудит установил трехлетнюю негативную динамику роста задолженности взыскателям, которая в этом году в девять раз превысила утвержденную сумму бюджетных назначений.

«По данным Казначейства, учитываются решения судов, выполнение которых гарантировано государством, на сумму 4,627 млрд грн, в то время как утвержденные бюджетные назначения на 2018 год - 533 млн грн», - говорится в сообщении.

Также в Счетной палате отметили, что реализация механизма реструктуризации задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей не внедрена, хотя порядок такой реструктуризации действует с 2015 года.

По результатам аудита Счетная палата рекомендовала Кабинету министров и Госказначейству принять надлежащие меры, в том числе путем внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.