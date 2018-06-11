293-й миллионер «Лото-Забава» появился в Чернигове!

Победитель решил приобрести «Лото-Забава» 6-го июня и заплатил за лотерейный билет его минимальную стоимость - 10 гривен.

10 июня 2018 года во время розыгрыша 983-го тиража всеукраинской государственной лотереи «Лото-Забава» был выигран один миллион гривен. Этот денежный приз достанется владельцу выигрышного лотерейного билета, который был приобретен в городе Чернигов в магазине «Спортлига», который расположен по адресу: ул. Всехсвятская, 8.

Известно, что победитель решил приобрести «Лото-Забава» 6-го июня и заплатил за лотерейный билет его минимальную стоимость - 10 гривен, а уже в ближайшее воскресенье зачеркнул в нем три горизонтали с одной льготной подковкой. Именно таким является одно из нескольких условий выигрыша 1 000 000 гривен. Ознакомиться со всеми правилами обновленной «Лото-Забава» можно в отдельном разделе на официальном сайте «М.С.Л.».

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет нового миллионера, уже 14-го в этом году, и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Вместе с тем, победитель приглашается стать членом элитного «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», участие в котором дает особые преимущества. Кроме того, оператор государственных лотерей «М.С.Л.» предлагает победителю и его спутнику или спутнице приехать в столицу, чтобы принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера». Программа предусматривает незабываемый уик-энд с множеством приятных сюрпризов, белым лимузином в качестве персонального транспорта и участие в прямом эфире «Лото-Забава», где любимые ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк - поздравят победителя символическим чеком на один миллион гривен.

Узнать истории выигрышей членов «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» всегда можно в отдельном разделе «Истории миллионеров «Лото-Забава».

Напомним, что всего несколько недель назад, а именно 26-27 мая, все преимущества эксклюзивной программы для миллионеров ощутили на собственном опыте Юрий Редько и его жена Ирина, которые стали миллионерами 25 марта 2018 в тираже №972. Кроме привычных развлечений, настоящей изюминкой досуга любимцев фортуны стала незабываемая прогулка на роскошной парусной яхте по Днепру под флагом «Лото-Забава».