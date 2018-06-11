Порошенко: украинские бойцы на передовой получают 20 тысяч гривень в месяц

По словам президента, в начале агрессии РФ бойцы ВСУ на Донбассе получали 600 гривень в месяц, а по состоянию на сегодня – 800 долларов США в эквиваленте.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальное денежное обеспечение на передней линии обороны на Донбассе составляет 20 тысяч гривень в месяц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

«Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии - 20 тысяч гривень. Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии РФ в 2014 году было 600 гривень в месяц», - заявил он, напомнив, что при этом государство предоставляет военным льготы, которые предусмотрены участникам боевых действий.

Как подчеркнул Порошенко, «спецназ сейчас совершенно по-другому учат». Также, по его словам, была запущена отдельная программа обеспечения подразделений боеприпасами.

Напомним, в феврале министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2017 году был увеличен размер денежного обеспечения бойцов Сил специальных операций, десантников и бойцов АТО.

«Значительно повысили - в 2,5 раза в декабре 2017 года в сравнении с декабрем 2016 года – мы увеличили надбавки военным в зоне проведения АТО. На линии соприкосновения надбавки достигали до 10 тыс., в остальной зоне проведения АТО – 4,5 тыс. грн», - отметил Полторак.